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Під ударом Temu і AliExpress: Трамп потроїв мита на дешеві товари з Китаю

США, Середа 09 квітня 2025 08:45
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Під ударом Temu і AliExpress: Трамп потроїв мита на дешеві товари з Китаю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

США потроїли мита проти Китаю. Вони стосуються недорогого сегмента товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, поряд із підвищенням загальної ставки мит для Китаю, президент США Дональд Трамп підписав указ, який потроїв мита на товари вартістю менше ніж 800 доларів із цієї країни.

"Спочатку ці товари мали обкладатися митами в розмірі 30% з 2 травня. Однак останній указ Трампа підвищив ставки до 90%", - пише видання.

Журналісти CNN не виключають, що це вплине на американців, які замовляють на таких сайтах, як Shein, Temu і AliExpress, що, ймовірно, призведе до підвищення цін на товари.

Наразі посилки вартістю менше ніж 800 доларів США звільнено від мит.

Мита Трампа

2 квітня Дональд Трамп запровадив мита для ключових торговельних партнерів США. Нововведення торкнеться торгівлі на трильйони доларів.

Зокрема, набули чинності 34% тарифи на імпорт з Китаю. Пекін вирішив запровадити з 10 квітня 34% мита для імпорту зі США.

Рішення Трампа про мита в Пекіні назвали "типовим актом одностороннього залякування". Днями Трамп заявив, що США можуть ввести на імпорт з Китаю додаткові 50% тарифи, якщо Пекін не скасує 34% тарифи на американські товари.

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