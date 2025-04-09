Під ударом Temu і AliExpress: Трамп потроїв мита на дешеві товари з Китаю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Так, поряд із підвищенням загальної ставки мит для Китаю, президент США Дональд Трамп підписав указ, який потроїв мита на товари вартістю менше ніж 800 доларів із цієї країни.

"Спочатку ці товари мали обкладатися митами в розмірі 30% з 2 травня. Однак останній указ Трампа підвищив ставки до 90%", - пише видання.

Журналісти CNN не виключають, що це вплине на американців, які замовляють на таких сайтах, як Shein, Temu і AliExpress, що, ймовірно, призведе до підвищення цін на товари.

Наразі посилки вартістю менше ніж 800 доларів США звільнено від мит.