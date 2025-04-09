Пошлины Трампа под угрозой? Что предлагает демократ из Сената

Сенатор, ведущий демократ в Финансовом комитете Сената США Рон Уайден представил резолюцию 8 апреля. Она призвана помешать действиям президента США Дональда Трампа по введению пошлин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Так, в ходе слушаний Уайден заявил, что он "предлагает новую двухпартийную привилегированную резолюцию, призванную положить конец последним глобальным тарифам, которые наносят ущерб американским семьям и малому бизнесу".
США ввели новые пошлины на импорт. В частности, для Украины будет введен отдельный тариф в размере 10%.
Отметим, что для разных стран с 9 апреля введены разные пошлины. Например, для ЕС они составляют 20%, а для Китая - 34%.
Отметим, что несмотря на введенные ограничения, Трамп, по всей видимости, не собирается останавливаться. К примеру, США уже утроили пошлины против Китая после введенных пошлин в 34% против Пекина.
Они касаются дешевого сегмента товаров, поэтому товары торговых онлайн-площадок Temu и AliExpress могут существенно подорожать.
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