Без мита і ПДВ: у Раді пропонують дозволити персональне ввезення авто, але не для всіх

Хто зможе скористатися пільгою

Згідно з документами, право на персональне безмитне ввезення авто отримають фізичні особи - діючі військовослужбовці:

мобілізовані, призвані до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року;

військовослужбовці за контрактом, які проходять службу на момент ввезення авто.

Оформити транспортний засіб можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважених осіб.

Які умови розмитнення пропонують

Проєкти передбачають звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку. Пільга поширюватиметься на такі категорії:

легкові автомобілі та кузови до них;

вантажівки;

мотоцикли;

причепи та напівпричепи.

На противагу чинним механізмам гуманітарної допомоги, де авто оформлюється на частину, нова модель дозволяє перехід транспорту у приватну власність військового.

Обмеження та заборона на перепродаж

Для запобігання комерційним зловживанням запроваджуються суворі правила:

Кількість: один транспортний засіб на одного військовослужбовця.

Заборона відчуження: авто не можна продавати, передавати у користування чи розпорядження третім особам (зокрема за довіреністю) протягом трьох років з моменту реєстрації.

Країна походження: заборонено ввезення транспорту з держави-агресора, держави-окупанта або з тимчасово окупованих територій.

Які авто не підпадають під пільгу

Безмитний режим не діятиме для люксових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком (віком до 5 років та вартістю понад 375 мінімальних зарплат).

Такі моделі, що входять до щорічного переліку Мінекономіки (наприклад, окремі моделі Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), доведеться розмитнювати на загальних підставах.