Без мита і ПДВ: у Раді пропонують дозволити персональне ввезення авто, але не для всіх

17:09 27.04.2026 Пн
2 хв
Хто зможе отримати пільги і на які категорії транспорту вони діятимуть?
aimg Василина Копитко
Безмитний режим не діятиме для люксових автомобілів (фото: Freepik)

У Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують надати військовослужбовцям право на безмитне імпортування транспортних засобів. Ініціатива має на меті відновити соціальну справедливість та забезпечити потреби сил оборони у мобільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тексти законопроєктів 15194 та 15195.

Головне:

  • Новий механізм: депутати пропонують дозволити військовим ввозити авто для власних потреб без сплати ПДВ, мита та акцизу.
  • Адресати: пільга стосується мобілізованих після початку повномасштабного вторгнення та контрактників.
  • Запобіжники: встановлено ліміт на одне авто та заборону на продаж протягом трьох років.
  • Винятки: пільга не поширюється на преміальні автомобілі з переліку Мінекономіки та транспорт із РФ.

Хто зможе скористатися пільгою

Згідно з документами, право на персональне безмитне ввезення авто отримають фізичні особи - діючі військовослужбовці:

  • мобілізовані, призвані до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року;
  • військовослужбовці за контрактом, які проходять службу на момент ввезення авто.

Оформити транспортний засіб можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважених осіб.

Які умови розмитнення пропонують

Проєкти передбачають звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку. Пільга поширюватиметься на такі категорії:

  • легкові автомобілі та кузови до них;
  • вантажівки;
  • мотоцикли;
  • причепи та напівпричепи.

На противагу чинним механізмам гуманітарної допомоги, де авто оформлюється на частину, нова модель дозволяє перехід транспорту у приватну власність військового.

Обмеження та заборона на перепродаж

Для запобігання комерційним зловживанням запроваджуються суворі правила:

  • Кількість: один транспортний засіб на одного військовослужбовця.
  • Заборона відчуження: авто не можна продавати, передавати у користування чи розпорядження третім особам (зокрема за довіреністю) протягом трьох років з моменту реєстрації.
  • Країна походження: заборонено ввезення транспорту з держави-агресора, держави-окупанта або з тимчасово окупованих територій.

Які авто не підпадають під пільгу

Безмитний режим не діятиме для люксових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком (віком до 5 років та вартістю понад 375 мінімальних зарплат).

Такі моделі, що входять до щорічного переліку Мінекономіки (наприклад, окремі моделі Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), доведеться розмитнювати на загальних підставах.

