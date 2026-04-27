Без мита і ПДВ: у Раді пропонують дозволити персональне ввезення авто, але не для всіх

У Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують надати військовослужбовцям право на безмитне імпортування транспортних засобів. Ініціатива має на меті відновити соціальну справедливість та забезпечити потреби сил оборони у мобільності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тексти законопроєктів 15194 та 15195.
Головне:
Згідно з документами, право на персональне безмитне ввезення авто отримають фізичні особи - діючі військовослужбовці:
Оформити транспортний засіб можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважених осіб.
Проєкти передбачають звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку. Пільга поширюватиметься на такі категорії:
На противагу чинним механізмам гуманітарної допомоги, де авто оформлюється на частину, нова модель дозволяє перехід транспорту у приватну власність військового.
Для запобігання комерційним зловживанням запроваджуються суворі правила:
Безмитний режим не діятиме для люксових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком (віком до 5 років та вартістю понад 375 мінімальних зарплат).
Такі моделі, що входять до щорічного переліку Мінекономіки (наприклад, окремі моделі Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), доведеться розмитнювати на загальних підставах.
