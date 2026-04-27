Без пошлины и НДС: в Раде предлагают разрешить персональный ввоз авто, но не для всех

17:09 27.04.2026 Пн
2 мин
Кто сможет получить льготы и на какие категории транспорта они будут действовать?
aimg Василина Копытко
Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей (фото: Freepik)

В Раде зарегистрировали законопроекты, которые предлагают предоставить военнослужащим право на беспошлинный импорт транспортных средств. Инициатива имеет целью восстановить социальную справедливость и обеспечить потребности сил обороны в мобильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тексты законопроектов 15194 и 15195.

Главное:

  • Новый механизм: депутаты предлагают разрешить военным ввозить авто для собственных нужд без уплаты НДС, пошлины и акциза.
  • Адресаты: льгота касается мобилизованных после начала полномасштабного вторжения и контрактников.
  • Предохранители: установлен лимит на одно авто и запрет на продажу в течение трех лет.
  • Исключения: льгота не распространяется на премиальные автомобили из перечня Минэкономики и транспорт из РФ.

Кто сможет воспользоваться льготой

Согласно документам, право на персональный беспошлинный ввоз авто получат физические лица - действующие военнослужащие:

  • мобилизованные, призванные в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года;
  • военнослужащие по контракту, которые проходят службу на момент ввоза авто.

Оформить транспортное средство можно будет как лично, так и через официально уполномоченных лиц.

Какие условия растаможки предлагают

Проекты предусматривают освобождение от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога. Льгота будет распространяться на следующие категории:

  • легковые автомобили и кузова к ним;
  • грузовики;
  • мотоциклы;
  • прицепы и полуприцепы.

В противовес действующим механизмам гуманитарной помощи, где авто оформляется на часть, новая модель позволяет переход транспорта в частную собственность военного.

Ограничения и запрет на перепродажу

Для предотвращения коммерческих злоупотреблений вводятся строгие правила:

  • Количество: одно транспортное средство на одного военнослужащего.
  • Запрет отчуждения: авто нельзя продавать, передавать в пользование или распоряжение третьим лицам (в частности по доверенности) в течение трех лет с момента регистрации.
  • Страна происхождения: запрещен ввоз транспорта из государства-агрессора, государства-оккупанта или с временно оккупированных территорий.

Какие авто не подпадают под льготу

Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом (в возрасте до 5 лет и стоимостью более 375 минимальных зарплат).

Такие модели, входящие в ежегодный перечень Минэкономики (например, отдельные модели Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), придется растаможивать на общих основаниях.

