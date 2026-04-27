Без пошлины и НДС: в Раде предлагают разрешить персональный ввоз авто, но не для всех

В Раде зарегистрировали законопроекты, которые предлагают предоставить военнослужащим право на беспошлинный импорт транспортных средств. Инициатива имеет целью восстановить социальную справедливость и обеспечить потребности сил обороны в мобильности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тексты законопроектов 15194 и 15195.
Главное:
Согласно документам, право на персональный беспошлинный ввоз авто получат физические лица - действующие военнослужащие:
Оформить транспортное средство можно будет как лично, так и через официально уполномоченных лиц.
Проекты предусматривают освобождение от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога. Льгота будет распространяться на следующие категории:
В противовес действующим механизмам гуманитарной помощи, где авто оформляется на часть, новая модель позволяет переход транспорта в частную собственность военного.
Для предотвращения коммерческих злоупотреблений вводятся строгие правила:
Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом (в возрасте до 5 лет и стоимостью более 375 минимальных зарплат).
Такие модели, входящие в ежегодный перечень Минэкономики (например, отдельные модели Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), придется растаможивать на общих основаниях.
