Без мита і ПДВ: у Раді пропонують дозволити персональне ввезення авто, але не для всіх
У Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують надати військовослужбовцям право на безмитне імпортування транспортних засобів. Ініціатива має на меті відновити соціальну справедливість та забезпечити потреби сил оборони у мобільності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тексти законопроєктів 15194 та 15195.
Головне:
- Новий механізм: депутати пропонують дозволити військовим ввозити авто для власних потреб без сплати ПДВ, мита та акцизу.
- Адресати: пільга стосується мобілізованих після початку повномасштабного вторгнення та контрактників.
- Запобіжники: встановлено ліміт на одне авто та заборону на продаж протягом трьох років.
- Винятки: пільга не поширюється на преміальні автомобілі з переліку Мінекономіки та транспорт із РФ.
Хто зможе скористатися пільгою
Згідно з документами, право на персональне безмитне ввезення авто отримають фізичні особи - діючі військовослужбовці:
- мобілізовані, призвані до лав ЗСУ після 24 лютого 2022 року;
- військовослужбовці за контрактом, які проходять службу на момент ввезення авто.
Оформити транспортний засіб можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважених осіб.
Які умови розмитнення пропонують
Проєкти передбачають звільнення від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку. Пільга поширюватиметься на такі категорії:
- легкові автомобілі та кузови до них;
- вантажівки;
- мотоцикли;
- причепи та напівпричепи.
На противагу чинним механізмам гуманітарної допомоги, де авто оформлюється на частину, нова модель дозволяє перехід транспорту у приватну власність військового.
Обмеження та заборона на перепродаж
Для запобігання комерційним зловживанням запроваджуються суворі правила:
- Кількість: один транспортний засіб на одного військовослужбовця.
- Заборона відчуження: авто не можна продавати, передавати у користування чи розпорядження третім особам (зокрема за довіреністю) протягом трьох років з моменту реєстрації.
- Країна походження: заборонено ввезення транспорту з держави-агресора, держави-окупанта або з тимчасово окупованих територій.
Які авто не підпадають під пільгу
Безмитний режим не діятиме для люксових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком (віком до 5 років та вартістю понад 375 мінімальних зарплат).
Такі моделі, що входять до щорічного переліку Мінекономіки (наприклад, окремі моделі Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), доведеться розмитнювати на загальних підставах.
