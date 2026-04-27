Без пошлины и НДС: в Раде предлагают разрешить персональный ввоз авто, но не для всех

В Раде зарегистрировали законопроекты, которые предлагают предоставить военнослужащим право на беспошлинный импорт транспортных средств. Инициатива имеет целью восстановить социальную справедливость и обеспечить потребности сил обороны в мобильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тексты законопроектов 15194 и 15195 .

Главное: Новый механизм: депутаты предлагают разрешить военным ввозить авто для собственных нужд без уплаты НДС, пошлины и акциза.

Адресаты: льгота касается мобилизованных после начала полномасштабного вторжения и контрактников.

Предохранители: установлен лимит на одно авто и запрет на продажу в течение трех лет.

Исключения: льгота не распространяется на премиальные автомобили из перечня Минэкономики и транспорт из РФ.

Кто сможет воспользоваться льготой

Согласно документам, право на персональный беспошлинный ввоз авто получат физические лица - действующие военнослужащие:

мобилизованные, призванные в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года;

военнослужащие по контракту, которые проходят службу на момент ввоза авто.

Оформить транспортное средство можно будет как лично, так и через официально уполномоченных лиц.

Какие условия растаможки предлагают

Проекты предусматривают освобождение от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога. Льгота будет распространяться на следующие категории:

легковые автомобили и кузова к ним;

грузовики;

мотоциклы;

прицепы и полуприцепы.

В противовес действующим механизмам гуманитарной помощи, где авто оформляется на часть, новая модель позволяет переход транспорта в частную собственность военного.

Ограничения и запрет на перепродажу

Для предотвращения коммерческих злоупотреблений вводятся строгие правила:

Количество: одно транспортное средство на одного военнослужащего.

Запрет отчуждения: авто нельзя продавать, передавать в пользование или распоряжение третьим лицам (в частности по доверенности) в течение трех лет с момента регистрации.

Страна происхождения: запрещен ввоз транспорта из государства-агрессора, государства-оккупанта или с временно оккупированных территорий.

Какие авто не подпадают под льготу

Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом (в возрасте до 5 лет и стоимостью более 375 минимальных зарплат).

Такие модели, входящие в ежегодный перечень Минэкономики (например, отдельные модели Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), придется растаможивать на общих основаниях.