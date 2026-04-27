ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Без пошлины и НДС: в Раде предлагают разрешить персональный ввоз авто, но не для всех

17:09 27.04.2026 Пн
2 мин
Кто сможет получить льготы и на какие категории транспорта они будут действовать?
aimg Василина Копытко
Без пошлины и НДС: в Раде предлагают разрешить персональный ввоз авто, но не для всех Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей (фото: Freepik)

В Раде зарегистрировали законопроекты, которые предлагают предоставить военнослужащим право на беспошлинный импорт транспортных средств. Инициатива имеет целью восстановить социальную справедливость и обеспечить потребности сил обороны в мобильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тексты законопроектов 15194 и 15195.

Главное:

  • Новый механизм: депутаты предлагают разрешить военным ввозить авто для собственных нужд без уплаты НДС, пошлины и акциза.
  • Адресаты: льгота касается мобилизованных после начала полномасштабного вторжения и контрактников.
  • Предохранители: установлен лимит на одно авто и запрет на продажу в течение трех лет.
  • Исключения: льгота не распространяется на премиальные автомобили из перечня Минэкономики и транспорт из РФ.

Кто сможет воспользоваться льготой

Согласно документам, право на персональный беспошлинный ввоз авто получат физические лица - действующие военнослужащие:

  • мобилизованные, призванные в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года;
  • военнослужащие по контракту, которые проходят службу на момент ввоза авто.

Оформить транспортное средство можно будет как лично, так и через официально уполномоченных лиц.

Какие условия растаможки предлагают

Проекты предусматривают освобождение от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога. Льгота будет распространяться на следующие категории:

  • легковые автомобили и кузова к ним;
  • грузовики;
  • мотоциклы;
  • прицепы и полуприцепы.

В противовес действующим механизмам гуманитарной помощи, где авто оформляется на часть, новая модель позволяет переход транспорта в частную собственность военного.

Ограничения и запрет на перепродажу

Для предотвращения коммерческих злоупотреблений вводятся строгие правила:

  • Количество: одно транспортное средство на одного военнослужащего.
  • Запрет отчуждения: авто нельзя продавать, передавать в пользование или распоряжение третьим лицам (в частности по доверенности) в течение трех лет с момента регистрации.
  • Страна происхождения: запрещен ввоз транспорта из государства-агрессора, государства-оккупанта или с временно оккупированных территорий.

Какие авто не подпадают под льготу

Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом (в возрасте до 5 лет и стоимостью более 375 минимальных зарплат).

Такие модели, входящие в ежегодный перечень Минэкономики (например, отдельные модели Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), придется растаможивать на общих основаниях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДС Авто для ВСУ
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО