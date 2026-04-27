Без пошлины и НДС: в Раде предлагают разрешить персональный ввоз авто, но не для всех
В Раде зарегистрировали законопроекты, которые предлагают предоставить военнослужащим право на беспошлинный импорт транспортных средств. Инициатива имеет целью восстановить социальную справедливость и обеспечить потребности сил обороны в мобильности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тексты законопроектов 15194 и 15195.
Главное:
- Новый механизм: депутаты предлагают разрешить военным ввозить авто для собственных нужд без уплаты НДС, пошлины и акциза.
- Адресаты: льгота касается мобилизованных после начала полномасштабного вторжения и контрактников.
- Предохранители: установлен лимит на одно авто и запрет на продажу в течение трех лет.
- Исключения: льгота не распространяется на премиальные автомобили из перечня Минэкономики и транспорт из РФ.
Кто сможет воспользоваться льготой
Согласно документам, право на персональный беспошлинный ввоз авто получат физические лица - действующие военнослужащие:
- мобилизованные, призванные в ряды ВСУ после 24 февраля 2022 года;
- военнослужащие по контракту, которые проходят службу на момент ввоза авто.
Оформить транспортное средство можно будет как лично, так и через официально уполномоченных лиц.
Какие условия растаможки предлагают
Проекты предусматривают освобождение от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога. Льгота будет распространяться на следующие категории:
- легковые автомобили и кузова к ним;
- грузовики;
- мотоциклы;
- прицепы и полуприцепы.
В противовес действующим механизмам гуманитарной помощи, где авто оформляется на часть, новая модель позволяет переход транспорта в частную собственность военного.
Ограничения и запрет на перепродажу
Для предотвращения коммерческих злоупотреблений вводятся строгие правила:
- Количество: одно транспортное средство на одного военнослужащего.
- Запрет отчуждения: авто нельзя продавать, передавать в пользование или распоряжение третьим лицам (в частности по доверенности) в течение трех лет с момента регистрации.
- Страна происхождения: запрещен ввоз транспорта из государства-агрессора, государства-оккупанта или с временно оккупированных территорий.
Какие авто не подпадают под льготу
Беспошлинный режим не будет действовать для люксовых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом (в возрасте до 5 лет и стоимостью более 375 минимальных зарплат).
Такие модели, входящие в ежегодный перечень Минэкономики (например, отдельные модели Porsche, Mercedes-Benz, Tesla), придется растаможивать на общих основаниях.
Ранее мы писали о том, как скачок цен на топливо влияет на рынок авто в Украине.
Читайте также о том, что с 27-го апреля для налогоплательщиков в столице запускают уникальную услугу - подписку на парковку со скидкой почти 90%. Новый сервис будет доступен в приложении "Киев Цифровой".