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Понад 25 мільярдів кілометрів від Землі: Voyager 1 готується до історичного рекорду

14:16 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Понад 25 мільярдів кілометрів від Землі: Voyager 1 готується до історичного рекорду Інформація на Землю йтиме із суттєвою затримкою (фото: NASA)
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Апарат NASA, який мав пропрацювати лише 5 років, досі летить крізь космос і готується встановити рекорд, якого не досягав жоден об’єкт, створений людиною. Вже 18 листопада Voyager 1 віддалиться від Землі на один світловий день - майже 25,9 млрд кілометрів.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на NASA.

Чому новий рекорд ускладнить зв'язок апарата із Землею?

Вчені пояснили: відстань в один світловий день у 173 рази перевищує проміжок між Землею та Сонцем. Через це радіосигнали між місією на Землі та самим апаратом йтимуть рівно 24 години в один бік.

Навіть простий обмін інформацією тепер вимагатиме щонайменше 48 годин.

Попри солідний вік та постійне зниження рівня енергії від плутонієвого генератора, Voyager 1 продовжує передавати наукові дані.

Так, у листопаді 2023 року інженери успішно впоралися з наслідками збою пам'яті, а у жовтні 2026 року відновили зв'язок після дводенної перерви.

Головним викликом для місії залишається поступове виснаження енергії, через що фахівцям доводиться по черзі відключати наукові прилади.

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Слідами крижаних гігантів: які таємниці розкрив "молодший" близнюк Voyager 2?

Тим часом космічний зонд Voyager 2, запущений на 16 днів раніше за свого близнюка, також продовжує свою роботу у міжзоряному просторі на відстані понад 20,9 мільярда кілометрів від Землі.

Головні віхи місії Voyager 2:

  • У 1986 році став першим апаратом, що відвідав Уран, відкривши 10 нових місяців і 2 кільця.
  • У 1989 році вперше пролетів повз Нептун, виявивши п'ять нових супутників та потужні вітри на планеті.
  • Досі залишається єдиним космічним апаратом в історії, який досліджував обидві ці крижані планети-гіганти.

Voyager 2 досягне відстані в один світловий день від Землі пізніше за свого попередника - лише у 2035 році.

Завдяки нещодавній операції з економії енергії інженерам NASA вдалося продовжити роботу трьох останніх активних наукових приладів апарата щонайменше ще на рік.

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