За місяць Донецьку область покинули близько 7 тисяч цивільних українців, - ОВА

"Тільки за місяць з Донеччини виїхало близько 7 тис. людей. І я дякую їм, що вони виїжджають і бережуть себе та своїх близьких. Ми робимо все можливе. І я дякую тим областям, які їх приймають", - сказав Філашкін.

Також він поінформував, що за останні 10 днів з тих населених пунктів, які наближені до лінії фронту, підрозділи поліції "Білі янголи" та ДСНС "Фенікс" вивезли 53 особи та 11 дітей.

Окрім того, Філашкін розповів, що станом на зараз на підконтрольній Україні території Донецької області залишається ще 190 тисяч людей, з яких 12 тисяч - це діти.