За месяц Донецкую область покинули около 7 тысяч гражданских украинцев, - ОВА

За последний месяц территорию Донецкой области, которая находится под контролем Украины, покинули примерно 7000 гражданских граждан.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Только за месяц из Донецкой области выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они выезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю те области, которые их принимают", - сказал Филашкин.
Также он сообщил, что за последние 10 дней из тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта, подразделения полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" вывезли 53 человека и 11 детей.
Кроме того, Филашкин рассказал, что по состоянию на сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается еще 190 тысяч человек, из которых 12 тысяч - это дети.
Напомним, что в связи с войной России против Украины, обстрелами и угрозой оккупации территорий, в тех или иных районах областей нашей страны объявляют принудительную эвакуацию.
В частности, 3 января министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что из прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей принудительно эвакуируют более 3 тысяч детей вместе с родителями. Решение было принято из-за сложной ситуации с безопасностью и касается 58 населенных пунктов.
Кроме того, 30 декабря на приграничье Черниговской области тоже началась обязательная эвакуация населения из 14 населенных пунктов. Согласно решению Совета обороны, власти должны завершить процесс в течение 30 дней.