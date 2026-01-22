За месяц Донецкую область покинули около 7 тысяч гражданских украинцев, - ОВА

"Только за месяц из Донецкой области выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они выезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю те области, которые их принимают", - сказал Филашкин.

Также он сообщил, что за последние 10 дней из тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта, подразделения полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" вывезли 53 человека и 11 детей.

Кроме того, Филашкин рассказал, что по состоянию на сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается еще 190 тысяч человек, из которых 12 тысяч - это дети.