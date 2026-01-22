RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

За месяц Донецкую область покинули около 7 тысяч гражданских украинцев, - ОВА

Фото: сейчас в Донецкой области остались 190 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последний месяц территорию Донецкой области, которая находится под контролем Украины, покинули примерно 7000 гражданских граждан.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Только за месяц из Донецкой области выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они выезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю те области, которые их принимают", - сказал Филашкин.

Также он сообщил, что за последние 10 дней из тех населенных пунктов, которые приближены к линии фронта, подразделения полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" вывезли 53 человека и 11 детей.

Кроме того, Филашкин рассказал, что по состоянию на сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области остается еще 190 тысяч человек, из которых 12 тысяч - это дети.

Эвакуация из-за войны

Напомним, что в связи с войной России против Украины, обстрелами и угрозой оккупации территорий, в тех или иных районах областей нашей страны объявляют принудительную эвакуацию.

В частности, 3 января министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что из прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей принудительно эвакуируют более 3 тысяч детей вместе с родителями. Решение было принято из-за сложной ситуации с безопасностью и касается 58 населенных пунктов.

Кроме того, 30 декабря на приграничье Черниговской области тоже началась обязательная эвакуация населения из 14 населенных пунктов. Согласно решению Совета обороны, власти должны завершить процесс в течение 30 дней.

