Містять багато корисних компонентів. В МОЗ назвали локальні "суперфуди"

В українських магазинах та навіть, можливо, у ваших коморах, є безліч "суперфудів", які мають високий рівень поживних, біологічно активних та корисних для здоров’я речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, скільки необхідно вживати овочів та фруктів, щоб бути здоровим.

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