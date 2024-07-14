Містять багато корисних компонентів. В МОЗ назвали локальні "суперфуди"
Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
В українських магазинах та навіть, можливо, у ваших коморах, є безліч "суперфудів", які мають високий рівень поживних, біологічно активних та корисних для здоров’я речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Серед локальних українських "суперфудів" можна виділити:
- гречку. Вона є відмінним джерелом білків, повільних вуглеводів, клітковини та вітамінів групи В. Крім того, цей продукт багатий на мідь, залізо, магній, марганець, фосфор, селен та цинк. Гречана каша або суп забезпечують збалансоване та поживне харчування;
- буряк. Він містить повільні вуглеводи, клітковину, фолієву кислоту та марганець. Його нітратні сполуки допомагають знижувати артеріальний тиск, а пігменти беталаїни мають протизапальні властивості. Буряк можна використовувати в багатьох стравах, таких як борщ, салати та буряковий квас;
- гарбуз. Він багатий на вітаміни А і С, а також на калій. Гарбузове насіння містить білки, ненасичені жирні кислоти, залізо, магній, марганець, фосфор і цинк. Гарбуз має тривалий термін зберігання і є універсальним інгредієнтом для різних страв;
- квашену капусту. Містить багато вітаміну С, вітаміну К та молочнокислих бактерій, які діють як природний біоконсервант. Це чудовий приклад ферментованого продукту і відмінний варіант для швидкого салату до будь-якого прийому їжі;
- волоські горіхи. Є джерелом білків, клітковини, поліненасичених жирних кислот, фолієвої кислоти, вітамінів В1 і В6, заліза, магнію, марганцю, фосфору та цинку. Їх можна додавати до салатів, соусів, десертів або використовувати як перекус.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про те, скільки необхідно вживати овочів та фруктів, щоб бути здоровим.
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