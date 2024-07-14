Содержат много полезных компонентов. В Минздраве назвали локальные "суперфуды"

В украинских магазинах и даже, возможно, в ваших кладовых, есть множество "суперфудов", которые имеют высокий уровень питательных, биологически активных и полезных для здоровья веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Напомним, РБК-Украина также писало и о том, сколько необходимо употреблять овощей и фруктов, чтобы быть здоровым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.