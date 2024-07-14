Содержат много полезных компонентов. В Минздраве назвали локальные "суперфуды"
Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В украинских магазинах и даже, возможно, в ваших кладовых, есть множество "суперфудов", которые имеют высокий уровень питательных, биологически активных и полезных для здоровья веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
Среди локальных украинских "суперфудов" можно выделить:
- гречку. Она является отличным источником белков, медленных углеводов, клетчатки и витаминов группы В. Кроме того, этот продукт богат медью, железом, магнием, марганцем, фосфором, селеном и цинком. Гречневая каша или суп обеспечивают сбалансированное и питательное питание;
- свеклу. Она содержит медленные углеводы, клетчатку, фолиевую кислоту и марганец. Ее нитратные соединения помогают снижать артериальное давление, а пигменты беталаины обладают противовоспалительными свойствами. Свеклу можно использовать во многих блюдах, таких как борщ, салаты и свекольный квас;
- тыкву. Она богата витаминами А и С, а также калием. Тыквенные семечки содержат белки, ненасыщенные жирные кислоты, железо, магний, марганец, фосфор и цинк. Тыква имеет длительный срок хранения и является универсальным ингредиентом для различных блюд;
- квашеную капусту. Содержит много витамина С, витамина К и молочнокислых бактерий, которые действуют как естественный биоконсервант. Это отличный пример ферментированного продукта и отличный вариант для быстрого салата к любому приему пищи;
- грецкие орехи. Являются источником белков, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, фолиевой кислоты, витаминов В1 и В6, железа, магния, марганца, фосфора и цинка. Их можно добавлять в салаты, соусы, десерты или использовать как перекус.
Напомним, РБК-Украина также писало и о том, сколько необходимо употреблять овощей и фруктов, чтобы быть здоровым.
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