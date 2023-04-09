Місцями туман та дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Часом прогнозують невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Тільки у південній частині без істотних опадів.

У південних і центральних регіонах вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; Вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні можна очікувати дощі та грози, а в Карпатах - мороз.

Окрім того, українців попереджали про можливе сходження лавин на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

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