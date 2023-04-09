Місцями туман та дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

У понеділок, 10 квітня, майже по всій Україні прогнозують дощі. Вранці можливий туман у південних і центральних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні хмарно з проясненнями.
Часом прогнозують невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Тільки у південній частині без істотних опадів.
У південних і центральних регіонах вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; Вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Погода в Київській області
В області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні можна очікувати дощі та грози, а в Карпатах - мороз.
Окрім того, українців попереджали про можливе сходження лавин на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.