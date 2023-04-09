UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місцями туман та дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 10 квітня, майже по всій Україні прогнозують дощі. Вранці можливий туман у південних і центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Часом прогнозують невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Тільки у південній частині без істотних опадів.

У південних і центральних регіонах вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; Вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні можна очікувати дощі та грози, а в Карпатах - мороз.

Окрім того, українців попереджали про можливе сходження лавин на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві