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Местами туман и дожди: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 10 апреля почти по всей Украине прогнозируют дожди. Утром может быть туман в южных и центральных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине облачно с прояснениями.

Временами прогнозируют небольшой, в Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Только в южной части без существенных осадков.

В южных и центральных регионах ночью и утром местами туман.

Температура ночью 3-8° тепла, в Карпатах около 0°; Днем 10-15° тепла, на юге и востоке страны до 18°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики сообщали, что сегодня в Украине можно ожидать дожди и грозы, а в Карпатах - мороз.

Кроме того, украинцев предупреждали о возможном сходе лавин на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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