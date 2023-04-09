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У гори краще не ходити: українців попередили про можливе сходження лавин

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Неділя 09 квітня 2023 12:57
У гори краще не ходити: українців попередили про можливе сходження лавин Фото: українців попередили про можливе сходження лавин (dsns.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На високогір'ї Карпат очікується сніголавинна небезпека 9-10 квітня, тож українцям радять утриматися від походів у гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Через снігопади значну сніголавинну небезпеку (3 рівень) очікують:

  • 10 квiтня - на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області.
  • 9-10 квітня - на високогiр'ї східної частини Закарпатської області.

Так, можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож українцям радять утриматись від походів на високогір'я.

Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується:

  • 9-10 квітня - на високогiр'ї західної та центральної частини Закарпатської областi.
  • 9 квітня - на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики прогнозували дощі та грози, а в Карпатах попереджали про мороз.

РБК-Україна також повідомляло, що 6 квітня західні регіони засипало снігом, подекуди зупинився громадський транспорт.

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