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Місцями туман та дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

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Неділя 09 квітня 2023 13:37
Місцями туман та дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 10 квітня, майже по всій Україні прогнозують дощі. Вранці можливий туман у південних і центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні хмарно з проясненнями.

Часом прогнозують невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом. Тільки у південній частині без істотних опадів.

У південних і центральних регіонах вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі 3-8° тепла, в Карпатах близько 0°; Вдень 10-15° тепла, на півдні та сході країни до 18°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Місцями туман та дощі: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Київській області

В області хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°. У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сьогодні в Україні можна очікувати дощі та грози, а в Карпатах - мороз.

Окрім того, українців попереджали про можливе сходження лавин на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

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