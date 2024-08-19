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Місцями спека до +38 градусів: прогноз погоди в Україні на завтра

Понеділок 19 серпня 2024 13:10
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Місцями спека до +38 градусів: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 20 серпня, на території України очікується переважно невелика хмарність та сильна спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

У більшості областей буде без опадів. Лише у західних та Житомирській областях вдень можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, слабкий, зі швидкістю 3-5 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла, на узбережжі морів - +до 23 градусів.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +30 +34 градусів, у південних, центральних, місцями північних та східних областях прогнозується сильна спека з температурою +35 +38.

У західних регіонах буде трохи прохолодніше - +28 +33 градуси, а на високогір'ї Карпат очікується +22 +27 градусів.

Місцями спека до +38 градусів: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода в столичному регіоні

У Київській області 20 серпня передбачається невелика хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі становитиме +15 +20 градусів, а вдень очікується сильна спека - +35 +37.

У самому Києві вночі термометри покажуть +18 +20 градусів, вдень температура підвищиться до +35 градусів.

Зазначимо, що енергетики попереджали про можливі графіки відключень світла з цього тижня.

Крім того, споживання електроенергії продовжує зростати через спеку.

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