ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Местами жара до +38 градусов: прогноз погоды в Украине на завтра

Понедельник 19 августа 2024 13:10
UA EN RU
Местами жара до +38 градусов: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 20 августа, на территории Украины ожидается преимущественно небольшая облачность и сильная жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

В большинстве областей будет без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем возможны местами кратковременные дожди и грозы. Ветер переменных направлений, слабый, со скоростью 3-5 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, на побережье морей - +до 23 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +30 +34 градусов, в южных, центральных, местами северных и восточных областях прогнозируется сильная жара с температурой +35 +38.

В западных регионах будет немного прохладнее - +28 +33 градуса, а на высокогорье Карпат ожидается +22 +27 градусов.

Местами жара до +38 градусов: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в столичном регионе

В Киевской области 20 августа предполагается небольшая облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью составит +15 +20 градусов, а днем ожидается сильная жара - +35 +37.

В самом Киеве ночью термометры покажут +18 +20 градусов, днем температура повысится до +35 градусов.

Отметим, что энергетики предупреждали о возможных графиках отключения света с этой недели.

Кроме того, потребление электроэнергии продолжает расти из-за жары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты