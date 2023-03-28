Місцями сніг, дощ, вночі до -5 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 29 березня, в Україні продовжить вирувати зима. Зокрема, місцями очікується сніг та дощ, сильний вітер та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно. Крім того:
Вітер та ожеледиця
На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Вночі
Вдень
Як повідомлялося, на сьогоднішній ранок у Карпатах різко знизилася температура. На горі Піп Іван було зафіксовано -14 градусів.
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