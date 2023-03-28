Местами снег, дождь, ночью до -5 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

Завтра, 29 марта, в Украине продолжит бурлить зима. В частности, местами ожидается снег и дождь, сильный ветер и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно. Кроме того:
Ветер и гололедица
На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха
Ночью
Днем
Как сообщалось, на сегодняшнее утро в Карпатах резко снизилась температура. На горе Поп Иван было зафиксировано -14 градусов.
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