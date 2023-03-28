Місцями сніг, дощ, вночі до -5 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)

Завтра, 29 березня, в Україні продовжить вирувати зима. Зокрема, місцями очікується сніг та дощ, сильний вітер та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно. Крім того: у північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний),

у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень невеликі);

на решті території без істотних опадів. Вітер та ожеледиця На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с. Температура повітря Вночі в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу;

на решті території від 3° тепла до 2° морозу,

в Донецькій та Луганській 1-6° тепла; Вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла;

в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.