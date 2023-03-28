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Місцями сніг, дощ, вночі до -5 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра

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Україна, Вівторок 28 березня 2023 13:56
Місцями сніг, дощ, вночі до -5 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 29 березня, в Україні продовжить вирувати зима. Зокрема, місцями очікується сніг та дощ, сильний вітер та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно. Крім того:

  • у північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний),
  • у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень невеликі);
  • на решті території без істотних опадів.

Вітер та ожеледиця

На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря

Вночі

  • в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу;
  • на решті території від 3° тепла до 2° морозу,
  • в Донецькій та Луганській 1-6° тепла;

Вдень

  • 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла;
  • в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

Місцями сніг, дощ, вночі до -5 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра

Як повідомлялося, на сьогоднішній ранок у Карпатах різко знизилася температура. На горі Піп Іван було зафіксовано -14 градусів.

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