Місцями сніг, дощ, вночі до -5 градусів. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" дали прогноз погоди в Україні на завтра (GettyImages)
Завтра, 29 березня, в Україні продовжить вирувати зима. Зокрема, місцями очікується сніг та дощ, сильний вітер та ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно. Крім того:
- у північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний),
- у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень невеликі);
- на решті території без істотних опадів.
Вітер та ожеледиця
На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря
Вночі
- в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу;
- на решті території від 3° тепла до 2° морозу,
- в Донецькій та Луганській 1-6° тепла;
Вдень
- 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла;
- в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.
Як повідомлялося, на сьогоднішній ранок у Карпатах різко знизилася температура. На горі Піп Іван було зафіксовано -14 градусів.
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