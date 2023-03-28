Местами снег, дождь, ночью до -5 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра
Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Завтра, 29 марта, в Украине продолжит бурлить зима. В частности, местами ожидается снег и дождь, сильный ветер и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
Облачно. Кроме того:
- в северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный),
- в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем небольшие);
- на остальной территории без существенных осадков.
Ветер и гололедица
На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха
Ночью
- в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза;
- на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза,
- в Донецкой и Луганской 1-6° тепла;
Днем
- 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла;
- в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.
Как сообщалось, на сегодняшнее утро в Карпатах резко снизилась температура. На горе Поп Иван было зафиксировано -14 градусов.
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