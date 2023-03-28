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Местами снег, дождь, ночью до -5 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

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Украина, Вторник 28 марта 2023 13:56
Местами снег, дождь, ночью до -5 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 29 марта, в Украине продолжит бурлить зима. В частности, местами ожидается снег и дождь, сильный ветер и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно. Кроме того:

  • в северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный),
  • в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем небольшие);
  • на остальной территории без существенных осадков.

Ветер и гололедица

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха

Ночью

  • в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза;
  • на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза,
  • в Донецкой и Луганской 1-6° тепла;

Днем

  • 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла;
  • в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

Местами снег, дождь, ночью до -5 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

Как сообщалось, на сегодняшнее утро в Карпатах резко снизилась температура. На горе Поп Иван было зафиксировано -14 градусов.

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