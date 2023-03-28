Местами снег, дождь, ночью до -5 градусов. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики "Укргидрометцентра" дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)

Завтра, 29 марта, в Украине продолжит бурлить зима. В частности, местами ожидается снег и дождь, сильный ветер и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки Облачно. Кроме того: в северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный),

в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем небольшие);

на остальной территории без существенных осадков. Ветер и гололедица На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха Ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза;

на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза,

в Донецкой и Луганской 1-6° тепла; Днем 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла;

в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.