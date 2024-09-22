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Місцями насипало до двох метрів. Африку замело снігом (фото, відео)

Фото: сніг в Африці випав до двох метрів (twitter.com/AfricaFactsZone)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 21 вересня, в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Africa Facts Zone, France 24.

Після надзвичайно сильного снігопаду в Південній Африці дороги були закриті, а автомобілісти застрягли прямо на трасах.

Особливо постраждало шосе N3, що сполучає Йоганнесбург і Дурбан. Навіть об’їзні шляхи були непроїзними. А служби екстреної допомоги намагалися дістатися до людей у ​​своїх автомобілях у тих частинах, де дорога була закрита. 

"Служби екстреної допомоги працювали безперервно всю ніч. Вони намагалися охопити якомога більше учасників дорожнього руху", - розповіла France 24 представниця екстрених служб.

Автобуси, що курсують між провінціями, застрягли на автозаправних станціях та простояли там близько семи годин. У деяких районах випало до двох метрів снігу.

За даними місцевих метеорологів, очікується новий снігопад.

Повені в Європі та вплив на Україну

Останніми тижнями природа відзначилася кількома аномаліями. В Україні вони проявилися рекордами температури як для теплого вересня та сильною зливою в Одесі.

Щодо Європи, то в Польщі та Чехії сталися повені, а в нижній Австрії фіксувалися снігопади. Через негоду в Європі були тимчасово скасовані потяги, які прямують до України.

Крім того, українські фахівці попереджали, що через повені в Європі може зіпсуватися якість води в Одесі та області через забруднення Дунаю та Дністра.

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