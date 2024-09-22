Местами насыпало до двух метров. Африку замело снегом (фото, видео)

В субботу, 21 сентября, в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Africa Facts Zone, France 24.
После сильнейшего снегопада в Южной Африке дороги были закрыты, а автомобилисты застряли прямо на трассах.
Особенно пострадало шоссе N3, соединяющее Йоханнесбург и Дурбан. Даже объездные пути были непроездными. А службы экстренной помощи пытались добраться до людей в своих автомобилях в тех частях, где дорога была закрыта.
"Службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения", - рассказала France 24 представитель экстренных служб.
Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях и простояли там около семи часов. В некоторых районах выпало до двух метров снега.
По данным местных метеорологов, ожидается новый снегопад.
В последние недели природа отличилась несколькими аномалиями. В Украине они выразились рекордами температуры как для теплого сентября и сильным ливнем в Одессе.
Что касается Европы, то в Польше и Чехии произошли наводнения, а в нижней Австрии фиксировались снегопады. Из-за непогоды в Европе были временно отменены поезда, следующие в Украину.
Кроме того, украинские специалисты предупреждали, что из-за наводнений в Европе может испортится качество воды в Одессе и области из-за загрязнения Дуная и Днестра.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.