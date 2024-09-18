Через повені в Європі може зіпсуватися якість води в Одесі та області через забруднення Дунаю та Дністра. Про погіршення ситуації фахівці повідомлять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб.

"У зв’язку зі складними погодними умовами, які накрили сусідні країни (Молдову, Румунію, Польщу та Чехію), існує загроза забруднення поверхневих водойм, зокрема річок Дністер та Дунай, а також озера Ялпуг, які є джерелами питного водопостачання частини населення Одеської області", - йдеться у повідомленні

Як зазначають в Центрі, для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій посилено ряд заходів, пов'язаних з моніторингом за якістю питного водопостачання, постійним контролем за станом здоров’я населення регіону.

"При ускладнені епідемічної ситуації буде проінформовано додатково. Ситуація знаходиться під постійним контролем", - констатують спеціалісти.