Втрати армії РФ у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1210 російських загарбників. Відтак загальні втрати країни-агресора в особовому складі у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 930 210 (+1210) осіб ліквідовано;
- танків - 10 580 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 048 (+15) од.;
- артилерійських систем - 25 043 (+61) од.;
- РСЗВ - 1 360 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 127 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 200 (+122) од.;
- крилатих ракет - 3 145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43 679 (+165) од.;
- спеціальної техніки - 3 798 (+2) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 10 квітня інформували, що від початку доби на фронті фіксувалося 125 бойових зіткнень.
У Силах оборони України також звернули увагу, що найбільша кількість ворожих атак та штурмів була на Покровському напрямку.
Додамо, у новому звіті експертів Інститут вивчення війни (ISW) розповідається, що українські захисники просунулися біля Часового Яру. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів коло Торецька та Покровська.
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