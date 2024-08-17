Місцями дощ і до +36: якою буде погода в Україні завтра

Погода в Україні завтра, 18 серпня, буде спекотною. Місцями очікуються невеликі дощі, можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Прогноз погоди в Україні

Завтра по всій Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на заході, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі буде у межах +14 +19 градусів, на півдні країни до +22.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +34 градуси. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека до +35 +36 градусів. У Карпатах температура повітря від +22 до +27.

Погода у Києві

Вночі у Києві без опадів, але вдень місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди гроза. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть у столиці +16 +18 градусів, а вдень +31 +33.