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Місцями дощ і до +36: якою буде погода в Україні завтра

Україна , Субота 17 серпня 2024 15:24
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Місцями дощ і до +36: якою буде погода в Україні завтра Фото: погода в Україні завтра буде спекотною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 18 серпня, буде спекотною. Місцями очікуються невеликі дощі, можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Прогноз погоди в Україні

Завтра по всій Україні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на заході, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі буде у межах +14 +19 градусів, на півдні країни до +22.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +29 +34 градуси. У Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Херсонській областях місцями сильна спека до +35 +36 градусів. У Карпатах температура повітря від +22 до +27.

Місцями дощ і до +36: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

Вночі у Києві без опадів, але вдень місцями можливий короткочасний дощ, по області подекуди гроза. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть у столиці +16 +18 градусів, а вдень +31 +33.

Місцями дощ і до +36: якою буде погода в Україні завтра

Українців попереджали, що наступного тижня повернеться спека. Це може призвести до збільшення споживання електроенергії.

Міненерго та "Укренерго" не виключають, що під час спеки можуть повернутися обмеження споживання світла. Енергетики допускають відключення світла з наступного тижня.

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