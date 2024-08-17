Местами дождь и до +36: какой будет погода в Украине завтра
Погода в Украине завтра, 18 августа, будет жаркой. Местами ожидаются небольшие дожди, возможны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Прогноз погоды в Украине
Завтра по всей Украине переменная облачность. Преимущественно без осадков, только на западе, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях днем местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью будет в пределах +14 +19 градусов, на юге страны до +22.
Днем столбики термометров покажут +29 +34 градуса. В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях местами сильная жара до +35 +36 градусов. В Карпатах температура воздуха от +22 до +27.
Погода в Киеве
Ночью в Киеве без осадков, но днем местами возможен кратковременный дождь, по области гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Столбики термометров ночью покажут в столице +16 +18 градусов, а днем +31 +33.
Украинцев предупреждали, что на следующей неделе вернется жара. Это может привести к увеличению потребления электроэнергии.
Минэнерго и "Укрэнерго" не исключают, что в жару могут вернуться ограничения потребления света. Энергетики допускают отключения света на следующей неделе.
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