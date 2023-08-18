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Місцями дощ, але спекотно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 07:00
Місцями дощ, але спекотно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні очікується до +35 градусів вдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 18 серпня, буде спекотно. Проте деякі області нашої країни накриють дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі пройдуть на заході України. Опади очікуються у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-східний та східний зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у середньому буде у межах +28 +33 градуси, а на півдні очікується спека до +35.

Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів по всій території нашої країни.

Місцями дощ, але спекотно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні невелика хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +30 +32 градуси, а вночі +17 +19 градусів.

Синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки у столиці та Київській області.

Місцями дощ, але спекотно: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Температурні рекорди у світі

Цього літа у Європі та США фіксують нові температурні рекорди. При цьому вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.

Пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу. Також лісові пожежі спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі.

Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули вже декілька десятків людей.

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