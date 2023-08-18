Местами дождь, но жарко: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 18 августа, будет жаркой. Однако некоторые области нашей страны накроют дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, днем кратковременные дожди пройдут на западе Украины. Осадки ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный и восточный со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет в пределах +28 +33 градуса, а на юге ожидается жара до +35.

Ночью температура опустится до +15 +20 градусов по всей территории нашей страны.

Погода в Киеве

В столице сегодня небольшая облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +30 +32 градуса, а ночью +17 +19 градусов.

Синоптики предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в столице и Киевской области.

Температурные рекорды в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. При этом ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Адская жара вызвала масштабные пожары в Греции, в том числе на островах Родос и Корфу. Также лесные пожары вспыхнули на границе Испании и Франции, Италии и Алжире.

Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже несколько десятков человек.

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