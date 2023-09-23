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Місцями дощ, але до +29 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 23 вересня 2023 07:30
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Місцями дощ, але до +29 вдень: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні буде тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 23 вересня, буде по-осінньому теплою. У низці областей можливі дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі очікуються на заході нашої країни. Опади прогнозуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Місцями можливі грози.

На решті території сухо. Вранці та вночі у південній частині подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +24 +29 градусів, в Карпатах +18 +23 градуси.

Вночі температура опуститься до +11 +16, а на узбережжі морів буде до +19 градусів.

Місцями дощ, але до +29 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, проте опадів не прогнозується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується у межах +24 +26 градусів, а вночі від +13 до +15.

Місцями дощ, але до +29 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на цих вихідних.

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