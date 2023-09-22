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На заході дощі з грозами, а на півдні - туман: прогноз погоди в Україні на вихідні

П'ятниця 22 вересня 2023 15:49
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На заході дощі з грозами, а на півдні - туман: прогноз погоди в Україні на вихідні Фото: погода в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В більшості областей Україні буде без опадів на вихідних з 23 по 25 вересня. При цьому на півдні прогнозується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, у наступні три доби буде без опадів. Лише в західних областях у вихідні місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці 23 вересня в південній частині подекуди очікується туман.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10 +16 градусів, а на узбережжі морів до +19. При цьому вдень температура повітря буде +23 +29 градусів.

В неділю на крайньому заході країни температура коливатиметься від +17 до +22 градусів.

Погода в Україні у жовтні

Синоптики попереджають, що температура в Україні опустить у жовтні. До 8 жовтня вона коливатиметься від +2 до +3 градусів.

На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до +17 градусів. А основні дощі пройдуть у середині жовтня.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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