ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Местами дождь, но до +29 днем: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 23 сентября 2023 07:30
UA EN RU
Местами дождь, но до +29 днем: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня будет тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 23 сентября, будет по-осеннему теплой. В ряде областей возможны дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем кратковременные дожди ожидаются на западе нашей страны. Осадки прогнозируются во Львовской, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Местами возможны грозы.

На остальной территории сухо. Утром и ночью в южной части местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем +24 +29 градусов, в Карпатах +18 +23 градуса.

Ночью температура опустится до +11 +16, а на побережье морей будет до +19 градусов.

Местами дождь, но до +29 днем: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, однако осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается в пределах +24 +26 градусов, а ночью от +13 до +15.

Местами дождь, но до +29 днем: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в эти выходные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя