Яким буде військове меморіальне кладовище під Києвом: деталі від архітектора

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) під Києвом - перший в Україні державний і водночас повністю військовий цвинтар. Його створюють з урахуванням суворих принципів військової дисципліни та меморіальної архітектури.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головний архітектор проекту Сергій Дербін.

Перші поховання та запуск об’єкта Офіційно НВМК запрацював 19 травня, коли Державна інспекція архітектури та містобудування видала сертифікат введення об’єкта в експлуатацію. Перші поховання - тимчасових невідомих Захисників України - відбулися 29 серпня, у День Героїв, за участю президента та керівництва Міноборони. 10 вересня поховали першого Захисника із відомим ім’ям - головного сержанта Віктора Климчука з позивним "Горець". Структура та масштаби меморіалу Перший пусковий комплекс НВМК включає 16 полей почесних поховань, колумбарій, дорожню розв’язку та під’їзну дорогу. Загалом перша черга покриває 22 гектари і розрахована на 5600 поховань. Колумбарна стіна вміщує 180 урн. Паралельно продовжується робота над озелененням, газонами та освітленням. Місія та значення За словами Дербіна, НВМК стане не лише місцем поховань, а й довготривалим символом пам’яті та військової ідентичності для майбутніх поколінь українців. Меморіал об’єднує історію, архітектуру та повагу до Захисників України, надаючи їм гідне місце спочину.