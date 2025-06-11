Місць обмаль, охочих - море: скільки треба балів, щоб вступити на бюджет до львівських ВНЗ

Львів залишається одним із найпопулярніших міст для студентів, оскільки вважається умовно безпечним. Тому конкуренція на бюджетні місця тут доволі висока.
РБК-Україна із посиланням на Освіта.юа розповідає, скільки балів потрібно для вступу у львівські ВНЗ на бюджетну форму навчання.
Торік для вступу у львівські вищі навчальні заклади на бюджетну форму було достатнього набрати на НМТ від 126 балів. Втім, прохідний бал у найпрестижніших ВНЗ був значно вищий. Очікується, що цьогоріч показники рейтингового порогу будуть приблизно такими ж.
Рейтинговий поріг у львівських ВНЗ:
Для вступу у ВНЗ потрібно надати результати НМТ за 2022-2025 роки. Цьогорічні учасники тестування основної сесії отримають свої бали до 4 липня, додаткової - до 30 липня. Після цього розпочнеться вступна кампанія.
Абітурієнти мають право подавати 5 заяв для вступу на бюджет та до 10 - на контрактну форму навчання. Подавати документи у ВНЗ на платне навчання можна із показниками НМТ від 100.
Для зарахування на бюджет у переважній більшості достатньо набрати 130 балів, на такі спеціальності як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини" потрібно щонайменше 150 балів.
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