Місць обмаль, охочих - море: скільки треба балів, щоб вступити на бюджет до львівських ВНЗ

Скільки балів треба для вступу на бюджет у Львові

Торік для вступу у львівські вищі навчальні заклади на бюджетну форму було достатнього набрати на НМТ від 126 балів. Втім, прохідний бал у найпрестижніших ВНЗ був значно вищий. Очікується, що цьогоріч показники рейтингового порогу будуть приблизно такими ж.

Рейтинговий поріг у львівських ВНЗ:

Національний університет "Львівська політехніка" - 160,82 бала;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 155,36 бала;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького - 147,49 бала;

Львівська національна академія мистецтв - 139,11 бала;

Українська академія друкарства - 133,09 бала;

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького - 131,63 бала;

Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського - 129,03 бала;

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка - 128,73 бала;

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського - 126,26 бала.

Що треба знати про вступну кампанію 2025

Для вступу у ВНЗ потрібно надати результати НМТ за 2022-2025 роки. Цьогорічні учасники тестування основної сесії отримають свої бали до 4 липня, додаткової - до 30 липня. Після цього розпочнеться вступна кампанія.

Абітурієнти мають право подавати 5 заяв для вступу на бюджет та до 10 - на контрактну форму навчання. Подавати документи у ВНЗ на платне навчання можна із показниками НМТ від 100.

Для зарахування на бюджет у переважній більшості достатньо набрати 130 балів, на такі спеціальності як "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" та "Міжнародні відносини" потрібно щонайменше 150 балів.