Мест мало, желающих - море: сколько надо баллов, чтобы поступить на бюджет во львовские вузы

Львов остается одним из самых популярных городов для студентов, поскольку считается условно безопасным. Поэтому конкуренция на бюджетные места здесь довольно высокая.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает, сколько баллов нужно для поступления во львовские вузы на бюджетную форму обучения.
В прошлом году для поступления во львовские высшие учебные заведения на бюджетную форму было достаточного набрать на НМТ от 126 баллов. Однако проходной балл в самых престижных вузах был значительно выше. Ожидается, что в этом году показатели рейтингового порога будут примерно такими же.
Рейтинговый порог во львовских вузах:
Для поступления в вузы нужно предоставить результаты НМТ за 2022-2025 годы. Нынешние участники тестирования основной сессии получат свои баллы до 4 июля, дополнительной - до 30 июля. После этого начнется вступительная кампания.
Абитуриенты имеют право подавать 5 заявлений для поступления на бюджет и до 10 - на контрактную форму обучения. Подавать документы в вузы на платное обучение можно с показателями НМТ от 100.
Для зачисления на бюджет в подавляющем большинстве достаточно набрать 130 баллов, на такие специальности как "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Фармация, промышленная фармация", "Медицинская психология", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международное право" и "Международные отношения" нужно не менее 150 баллов.
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