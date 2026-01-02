Місто зруйноване, росіян у рази більше: у Силах оборони розповіли про бої в Гуляйполі

"Противник зайшов у Гуляйполе. Він просувається там, намагається витіснити Сили оборони, намагається завести групи закріплення, знімаючи підрозділи з інших напрямків лінії бойового зіткнення", - сказав Волошин.

Він зазначив, що Україна поділила Гуляйполе на сектори, у кожному з яких є позиції воїнів Сил оборони. У місті зараз перебуває кілька українських підрозділів.

Речник Сил оборони Півдня звернув увагу, що росіянам не вдається витіснити українських воїнів із міста. Проводяться пошуково-ударні дії для знищення окупантів.

"Простіше кажучи Гуляйполе - це велика сіра зона, за яку ведуться бої", - сказав він.

Фото: Гуляйполе на карті (скріншот)

Також, за словами Волошина, перед тим, як зайти в Гуляйполе, росіяни близько 2 тижнів обстрілювали місто керованими авіаційними бомбами.

"Місто фактично зруйноване. За все це йдуть великі бої. То наші зайдуть, зачистять, то їхні (солдати - ред.). Ворога там у рази більше за наших", - заявив він.

При цьому, за інформацією української розвідки, росіяни навіть будують тунелі під землею, щоб безпечно пересуватися між позиціями.