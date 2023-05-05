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Місто у вогні. Сили спецоперацій показали відео обстрілу Бахмута

Ілюстративне фото: Сили спецоперацій показали відео обстрілу Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують постійні обстріли Бахмута. Але українські захисники тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

Військові показали відео, на якому можна побачити, як окупанти ввечері обстрілюють Бахмут. Також на кадрах видно численні пожежі внаслідок ударів РФ.

"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують захищати Бахмут!", - зазначають у Силах спецоперацій.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни стягують до міста "вагнерівців", щоб окупувати його до 9 травня.

Також ми писали, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

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Збройні сили УкраїниБахмутВійна Росії проти України