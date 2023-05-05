Місто у вогні. Сили спецоперацій показали відео обстрілу Бахмута

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ у Telegram.

"Стоїмо! Воїни ССО разом з побратимами продовжують захищати Бахмут!", - зазначають у Силах спецоперацій.

Військові показали відео, на якому можна побачити, як окупанти ввечері обстрілюють Бахмут. Також на кадрах видно численні пожежі внаслідок ударів РФ.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що росіяни стягують до міста "вагнерівців", щоб окупувати його до 9 травня.

Також ми писали, що засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня.

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