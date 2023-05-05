Город в огне. Силы спецопераций показали видео обстрела Бахмута
Российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы Бахмута. Но украинские защитники держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Telegram.
Военные показали видео, на котором можно заметить, как оккупанты вечером обстреливают Бахмут. Также на кадрах видны многочисленные пожары в результате ударов РФ.
"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!", - отмечают в Силах спецопераций.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне стягивают в город "вагнеровцев", чтобы оккупировать его до 9 мая.
Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.