ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Город в огне. Силы спецопераций показали видео обстрела Бахмута

Новина українською →
Бахмут, Пятница 05 мая 2023 22:43
Город в огне. Силы спецопераций показали видео обстрела Бахмута Иллюстративное фото: Силы спецопераций показали видео обстрела Бахмута (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы Бахмута. Но украинские защитники держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

Военные показали видео, на котором можно заметить, как оккупанты вечером обстреливают Бахмут. Также на кадрах видны многочисленные пожары в результате ударов РФ.

"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!", - отмечают в Силах спецопераций.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что россияне стягивают в город "вагнеровцев", чтобы оккупировать его до 9 мая.

Также мы писали, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы выводе его наемников из Бахмута 10 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Война России против Украины
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой