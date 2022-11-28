Місто у Вінницькій області залишилося без опалення: оголошено надзвичайну ситуацію

У Ладижині (Вінницька область) відсутнє опалення після ракетного обстрілу росіян. У місті оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram .

За його словами, рішення про запровадження надзвичайної ситуації у Ладижині ухвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тепер у місті почне діяти надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії.

Борзов розповів, що опалення у 18 тисяч мешканців Ладижина відсутнє після того, як окупанти обстріляли Ладижинську ТЕС - там виникла аварія у мережах теплопостачання міста.

"Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб вже працює", - додав глава ОВА.