Город в Винницкой области остался без отопления: объявлена чрезвычайная ситуация

В Ладыжине (Винницкая область) отсутствует отопление после ракетных обстрелов россиян. В городе объявили чрезвычайную ситуацию военного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram .

По его словам, решение о введение чрезвычайной ситуации в Ладыжине приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Теперь в городе начнет действовать чрезвычайный штаб по ликвидации последствий аварии.

Борзов рассказал, что отопление у 18 тысяч жителей Ладыжина отсутствует после того, как оккупанты обстреляли Ладыжинскую ТЭС - там возникла авария в сетях теплоснабжения города.

"Срочно требуется координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры. Чрезвычайный штаб уже работает", - добавил глава ОВА.