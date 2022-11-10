"Місто смерті". Росіяни мінують у Херсоні все, що можуть, - Подоляк

Російські окупанти мінують у Херсоні усе, що можуть, включаючи квартири жителів. Вони хочуть перетворити місто на руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

За словами Подоляка, росіяни за допомогою артилерії на лівому березі планують перетворити місто на руїни.

"РФ хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію", - написав він.

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із правого берега Дніпра та почати відхід на лівий берег.

Зазначимо, в Пентагоні повідомили, що фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона, але "процес відходу може тривати тижні".

Тим часом британська розвідка вже назвала причини відступу російських військ із Херсона. Там вважають, що відхід був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.

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