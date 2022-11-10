ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Город смерти". Россияне минируют в Херсоне все, что могут, - Подоляк

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 12:24
"Город смерти". Россияне минируют в Херсоне все, что могут, - Подоляк Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты минируют в Херсоне все, что могут, включая квартиры жителей. Они хотят превратить город в руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию", - написал он.

По словам Подоляка, россияне с помощью артиллерии на левом берегу планируют превратить город в руины.

"Такой вид у "русского мира": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли", - добавил Подоляк.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с правого берега Днепра и начать отход на левый берег.

Отметим, в Пентагоне сообщили, что фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона, но процесс отхода может длиться недели.

Тем временем британская разведка уже назвала причины отступления российских войск из Херсона. Там считают, что уход был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
Украинские бойцы сообщили об освобождении Снигиревки (видео)
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа