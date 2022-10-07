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В містах окупованої частини Запорізької області частково відсутня електрика

Фото: В містах окупованої частини Запорізької області частково відсутня електрика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 7 жовтня, в частині тимчасово окупованого Бердянська відсутня електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Бердянськ частково без світла.Також в місті перебої з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

Також є інформація, що і в інших окупованих російською армією містах відсутня електрика. Мова йде про Мелітополь та Приморськ.

Нагадаємо, раніше відключення електропостачання у окупованих Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Приморському та деяких інших населених пунктах Запорізької області, а також у Херсоні виникло через пошкодження високовольтних ЛЕП.

Зазначимо, що останнім часом тимчасово окуповані території досить часто залишаються без світла і як наслідок - без води. Жителі тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей залишалися без енергопостачання буквально 25 серпня.

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