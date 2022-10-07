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В городах оккупированной части Запорожской области частично отсутствует электричество

Фото: В городах оккупированной части Запорожской области частично отсутствует электричество (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 7 октября, в части временно оккупированного Бердянска отсутствует электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Бердянск частично без света. Также в городе перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что и в других оккупированных российской армией городах отсутствует электричество. Речь идет о Мелитополе и Приморске.

Напомним, ранее отключение электроснабжения в оккупированных Мелитополе, Бердянске , Токмаке, Приморском и некоторых других населенных пунктах Запорожской области, а также в Херсоне возникло из-за повреждений высоковольтных ЛЭП.

Отметим, что в последнее время временно оккупированные территории часто остаются без света и как следствие - без воды. Жители временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей оставались без энергоснабжения буквально 25 августа.

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