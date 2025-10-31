У містах-мільйонниках зростає попит на квартири: де житло купують найактивніше

Київ

У столиці найбільше зріс попит у Деснянському районі - з 6 до 10 відгуків на одне оголошення. Це найвищий показник серед усіх районів міста.

Також високою активністю відзначаються:

Святошинський та Оболонський райони - по 7 відгуків;

Дніпровський та Дарницький - по 6;

Подільський, Голосіївський і Шевченківський - по 5.

Найменше цікавляться житлом у Солом’янському (4 відгуки) та Печерському (3) районах.

Львів

Найбільше зростання попиту зафіксовано у Львові. У Франківському районі кількість відгуків на оголошення зросла більш ніж удвічі - з 7 до 15.

Також мають попит:

Личаківський - 13 відгуків;

Залізничний - 11;

Шевченківський - 10;

Галицький - 9.

Єдиним районом, де попит знизився, став Сихівський - 6 відгуків проти 8 торік.

Одеса

Рівень активності покупців в Одесі залишився стабільним. У Київському, Приморському та Хаджибейському районах - по 3 відгуки на одне оголошення, як і минулого року.

Невелике зниження зафіксовано у Пересипському районі - 2 відгуки проти 3 торік.

Дніпро

У більшості районів міста ситуація також без змін: у Самарському, Соборному, Центральному, Чечелівському та Шевченківському районах - по 3 відгуки на одне оголошення.

Легке зростання фіксують у Новокодацькому районі (5 відгуків проти 4 торік).

У Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському районах попит навпаки знизився до 3 відгуків проти 4 минулого року.