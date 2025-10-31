У містах-мільйонниках зростає попит на квартири: де житло купують найактивніше

Попит на купівлю квартир у містах-мільйонниках України залишається стабільним, але у деяких районах Києва та Львова активність покупців суттєво зросла у період з вересня 2024 року до вересня 2025 року.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
У столиці найбільше зріс попит у Деснянському районі - з 6 до 10 відгуків на одне оголошення. Це найвищий показник серед усіх районів міста.
Також високою активністю відзначаються:
Найменше цікавляться житлом у Солом’янському (4 відгуки) та Печерському (3) районах.
Найбільше зростання попиту зафіксовано у Львові. У Франківському районі кількість відгуків на оголошення зросла більш ніж удвічі - з 7 до 15.
Також мають попит:
Єдиним районом, де попит знизився, став Сихівський - 6 відгуків проти 8 торік.
Рівень активності покупців в Одесі залишився стабільним. У Київському, Приморському та Хаджибейському районах - по 3 відгуки на одне оголошення, як і минулого року.
Невелике зниження зафіксовано у Пересипському районі - 2 відгуки проти 3 торік.
У більшості районів міста ситуація також без змін: у Самарському, Соборному, Центральному, Чечелівському та Шевченківському районах - по 3 відгуки на одне оголошення.
Легке зростання фіксують у Новокодацькому районі (5 відгуків проти 4 торік).
У Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському районах попит навпаки знизився до 3 відгуків проти 4 минулого року.
