В городах-миллионниках растет спрос на квартиры: где жилье покупают активнее всего

Киев

В столице больше всего вырос спрос в Деснянском районе - с 6 до 10 откликов на одно объявление. Это самый высокий показатель среди всех районов города.

Также высокой активностью отмечаются:

Святошинский и Оболонский районы - по 7 откликов;

Днепровский и Дарницкий - по 6;

Подольский, Голосеевский и Шевченковский - по 5.

Меньше всего интересуются жильем в Соломенском (4 отзыва) и Печерском (3) районах.

Львов

Наибольший рост спроса зафиксирован во Львове. Во Франковском районе количество откликов на объявления выросло более чем вдвое - с 7 до 15.

Также пользуются спросом:

Лычаковский - 13 откликов;

Железнодорожный - 11;

Шевченковский - 10;

Галицкий - 9.

Единственным районом, где спрос снизился, стал Сиховский - 6 отзывов против 8 в прошлом году.

Одесса

Уровень активности покупателей в Одессе остался стабильным. В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах - по 3 отклика на одно объявление, как и в прошлом году.

Небольшое снижение зафиксировано в Пересыпском районе - 2 отклика против 3 в прошлом году.

Днепр

В большинстве районов города ситуация также без изменений: в Самарском, Соборном, Центральном, Чечеловском и Шевченковском районах - по 3 отклика на одно объявление.

Легкий рост фиксируют в Новокодакском районе (5 отзывов против 4 в прошлом году).

В Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском районах спрос наоборот снизился до 3 откликов против 4 в прошлом году.