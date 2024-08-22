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У містах Курської області почали облаштовувати залізобетонні укриття (фото)

Курськ, Четвер 22 серпня 2024 11:28
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У містах Курської області почали облаштовувати залізобетонні укриття (фото) Фото: у Курській області встановлюють залізобетонні укриття (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська влада у Курської області почала встановлювати залізобетонні укриття. Їх облаштовують у декількох містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Олексія Смірнова у Telegram.

"Сьогодні у Курську почалося встановлення залізобетонних укриттів. Рішення про встановлення таких конструкцій було ухвалено оперативним штабом.", - зазначив він.

Бетонні укриття росіяни хочуть встановлювати у місцях масового скупчення людей. За словами російського губернатора, залізобетонні укриття планують встановити у 60 основних "зупинкових павільйонів" у Курську.

Такі ж залізобетонні укриття встановлюють у Курчатові та Желєзногорську. В останньому місті вже визначили 10 місць для таких укриттів.

У містах Курської області почали облаштовувати залізобетонні укриття (фото)

Фото: у Курській області встановлюють залізобетонні укриття (t.me/gubernator_46)

Ситуація у Курській області

З 6 серпня українські сили оборони проводять операцію у Курській області. Станом на 20 серпня, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км.

Російська влада ввела режим контртерористичної операції у Брянській, Курській і Бєлгородській областях на початку "Курського прориву". Попри це Кремль намагається применшити масштаби операції у Курській області.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що частина російських військ у Курській області перебуває практично у котлі.

Що відбувається у Курській області та чи вплине це на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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