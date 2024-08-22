В городах Курской области начали обустраивать железобетонные укрытия (фото)

Российские власти в Курской области начали устанавливать железобетонные укрытия. Их обустраивают в нескольких городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram.

Такие же железобетонные укрытия устанавливают в Курчатове и Железногорске. В последнем городе уже определили 10 мест для таких укрытий.

Бетонные укрытия россияне хотят устанавливать в местах массового скопления людей. По словам российского губернатора, железобетонные укрытия планируют установить в 60 основных "остановочных павильонов" в Курске.

"Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом", - отметил он.

Ситуация в Курской области

С 6 августа украинские силы обороны проводят операцию в Курской области. По состоянию на 20 августа, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км.

Российские власти ввели режим контртеррористической операции в Брянской, Курской и Белгородской областях в начале "Курского прорыва". Несмотря на это, Кремль пытается приуменьшить масштабы операции в Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко заявил, что часть российских войск в Курской области находится практически в котле.

Что происходит в Курской области и повлияет ли это на войну - в материале РБК-Украина.

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