Міста готуватимуть до кругової оборони: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Своїм указом глава держави ввів у дію рішення РНБО від 25 вересня "Про заходи розбудови смуги інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони міст та механізмів їх реалізації (кругова оборона міст)".

Згідно з документом, ухвалені заходи передбачають розбудову системи інженерних загороджень, які необхідні для організації захисту населених пунктів.

Додаток до президентського указу має гриф "Для службового користування". З огляду на це у відкритій частині документа не уточнюються конкретні міста, перелік запланованих інженерних споруд, механізми їх зведення та чіткі терміни виконання робіт.

Контроль за виконанням рішення покладено безпосередньо на секретаря РНБО. Документ набирає чинності з дня його опублікування.